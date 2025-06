Klagenfurt-Urgestein Jaritz bleibt seinem „Herzensverein“ erhalten

Trotz des bitteren Abstiegs in die ADMIRAL 2. Liga hält Florian Jaritz der Austria Klagenfurt weiter die Treue: Der längstdienende Spieler im Profikader der Violetten hat sich mit den Verantwortlichen auf eine Fortführung der Zusammenarbeit verständigt. Schon am Dienstag nahm der 27-Jährige am Teamtraining teil.

„Das ist ein tolles Signal nach innen und nach außen. Florian Jaritz ist im ganzen Verein hochangesehen und wir freuen uns sehr, dass er sich einmal mehr zur Austria bekannt hat. Natürlich schätzen wir seine sportlichen Qualitäten, seine Flexibilität, aber er ist auch ein großartiger Typ, der sich zu 100 Prozent mit dem Klub identifiziert und sich immer voll einsetzt“, sagte Klagenfurts Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca..

Für den gebürtigen Klagenfurter stehen schon 231 Pflichtspiele für die Austria Klagenfurt in der Statistik. Dabei gelangen Jaritz 30 Tore und 37 Assists. In der zurückliegenden Bundesliga-Serie kam er auf 24 Einsätze und zwei Partien im ÖFB-Cup.

„Jeder weiß, dass Austria Klagenfurt mein Herzensverein ist und ich stolz darauf bin, für diese Farben spielen zu dürfen. Der Abstieg hat extrem wehgetan und es hat etwas Zeit gebraucht, um das zu verkraften. Aber ich bin kein Typ, der in einer schwierigen Situation wegläuft. Nun wird eine neue Mannschaft aufgebaut und ich will mithelfen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, sagt Jaritz.

(Red./Austria Klagenfurt) / Foto: Austria Klagenfurt