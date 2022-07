Klagenfurt verpflichtet erfahrenen Mittelfeldspieler

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt hat sich mit dem deutschen Mittelfeldspieler Rico Benatelli verstärkt. Der 30-Jährige stand bis Sommer beim deutschen Zweitliga-Klub FC St. Pauli unter Vertrag und unterschrieb in Waidmannsdorf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Ein Debüt am Sonntag im Duell gegen den SK Rapid ist nicht ausgeschlossen (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

„Mit Rico bekommen wir einen Spieler dazu, der mit seiner Klasse als Fußballer und seiner großen Erfahrung extrem wertvoll für unser Team sein wird. Er fühlt sich sowohl zentral als auch auf den Halbpositionen wohl. Wir sind stolz darauf, dass er sich für die Austria entschieden hat“, sagte Geschäftsführer Sport Matthias Imho über der Transfer.

„Nach einem Jahrzehnt als Profi in Deutschland freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Die Mannschaft hat sich in der letzten Saison hervorragend präsentiert und ich will mithelfen, dass wir daran anknüpfen können“, erklärte Benatelli.

Bild: Austria Klagenfurt