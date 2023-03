Klagenfurt verspielt 2:0-Führung gegen den GAK

Die Austria Klagenfurt hat am Freitag im Test beim Zweitliga-Dritten Grazer AK trotz 2:0-Führung einen Sieg verpasst und musste sich mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Die Treffer vor 180 Zuschauern im Sportzentrum Weinzödl erzielten Sebastian Soto (45.) und Andy Irving (46.) für die Violetten sowie David Peham (58.) und Maximilian Somnitz (80.) für die Hausherren.

Weil Klagenfurt-Chefcoach Peter Pacult beim Trainerlehrgang in Linz weilt, übernahm sein „Co“ Martin Lassnig an der Seitenlinie das Kommando. Im Vergleich zum Bundesliga-Spiel fünf Tage zuvor in Lustenau (2:4) veränderte er die Startelf auf sieben Positionen: Phillip Menzel, Solomon Bonnah, Maximiliano Moreira, Vesel Demaku, Soto, Nicolas Binder und Florian Jaritz ersetzten Marco Knaller, Till Schumacher, Christopher Cvetko, Irving, Sinan Karweina, Markus Pink und Florian Rieder.

Nach dem Abpfiff ging es für den Austria-Tross mit dem Bus zurück nach Klagenfurt, dort bereitet sich das Team in der kommenden Woche auf das erste Match in der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) in der 28 BLACK Arena gegen Double-Gewinner Red Bull Salzburg vor.

Hartberg bezwingt Sturm-Amateure

Einen Sieg hat hingegen der TSV Hartberg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp setzte sich im steirischen Duell gegen die Amateure von Sturm Graz mit 3:0 durch. Die Treffer erzielten Mario Kröpfl (10.), Rene Kriwak (48.) und Jürgen Heil (55.).

Quelle: SK Austria Klagenfurt

Artikelbild: GEPA