Klagenfurt verspielt Sieg im ersten Härtetest der Vorbereitung

Austria Klagenfurt hat den dritten Sieg im dritten Test der Vorbereitung knapp verpasst. Die Elf von Trainer Peter Pacult trennte sich vom serbischen Erstligisten und Europacup-Teilnehmer Backa Topola trotz einer 2:0-Führung mit 2:2.

Den Führungstreffer für die Kärntner erzielte Christopher Cvetko nach einer halben Stunde per Elfmeter. Sebastian Soto legte in der 74. Minute das 2:0 nach. Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss in der 86. und 89. Minute kam Backa Topola noch zum Remis.

Zum Start der Vorbereitung hatte der Sechste der vergangenen Bundesliga-Saison zwei Auftaktsiege gegen unterklassige Gegner eingefahren (10:1 gegen FC Hermagor und 10:0 gegen Treibach).

Das erste Pflichtspiel steht für die Klagenfurter am 26. Juli im ÖFB-Cup an. Dann treffen die Waidmannsdorfer in der 1. Runde auf Regionalliga-Aufsteiger SV Gloggnitz.

Bild: GEPA