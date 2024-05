Klagenfurt visiert gegen LASK Europacup-Teilnahme an

Pacult ist dennoch guter Dinge, dass sich sein Team (22 Punkte) am Ende gegen die Konkurrenz von Rapid (22) und Hartberg (24) durchsetzt. Spannung sei jedenfalls garantiert. „Jeder der drei Vereine hat es in eigener Hand.“

Auf dem Weg zu mindestens Platz fünf, der ein Europacup-Entscheidungsspiel gegen den Halbfinalgewinner aus der Qualigruppe bringt, muss Klagenfurt den Hartberger Dämpfer abschütteln. Nach der „schlechtesten Hälfte unter meiner Leitung“ (Pacult) lag man schon zur Pause mit 0:3 in Rückstand – und das wenige Tage nach dem vermeintlichen Euphorieschub durch das verrückte 4:3 über Meister Salzburg. „Aber so was kommt vor. Immerhin haben wir nach der Pause eine gute Reaktion gezeigt“, meinte Pacult.

Der erste Schritt soll am Sonntag ( ab 13:25 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame die Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass ) im Heimspiel gegen den LASK erfolgen. Während sich die Elf von Peter Pacult vom 2:3 gegen Hartberg erholen musste, reisen die Linzer nach der 5:0-Gala über Rapid in einem absoluten Hoch nach Kärnten. Bei einem Sieg wäre dem LASK Platz drei nicht mehr zu nehmen.

Der LASK will den 5:0-Kantersieg über Rapid bestätigen und sich endgültig zumindest Platz drei sichern. Beträgt der Vorsprung der Linzer nach der 30. Runde weiterhin sechs Punkte, ist ihnen der dritte Platz nicht mehr zu nehmen – sie werden in der Endabrechnung aufgrund der Abrundung bei der Punkteteilung in jedem Fall vor Hartberg gereiht. Die Athletiker stehen dann im Europa-League-Playoff und dürfen damit fix mit einer europäischen Gruppenphase planen. Grund genug also, im Auswärtsspiel alles in die Waagschale zu werfen.

Darazs kommt jedenfalls mit einer recht ansehnlichen Bilanz von drei Siegen in vier Partien an den Wörthersee. „Wir wollen die starke Leistung von letzter Woche gegen Rapid bestätigen und werden alles daran setzen, auch aus Klagenfurt drei Punkte mitzunehmen“, erklärte Darasz. Dazu benötige es einen „erwachsenen Auftritt. Wir werden versuchen, dem Gegner möglichst wenig Umschaltmomente zu gewähren.“

(APA) / Bild: GEPA