Klare Erfolge für Swiatek und Rybakina in Riad

Die Polin Iga Swiatek ist am Samstag mit einem 6:1,6:2-Sieg gegen die US-Amerikanerin Madison Keys in die WTA Finals in Riad gestartet.

Auch in der zweiten Partie des Auftakttages des Saisonabschlussturniers der Frauen gab es eine klare Niederlage einer US-Amerikanerin, Amanda Anisimova unterlag der Kasachin Jelena Rybakina 3:6,1:6. Beide Partien dauerten zusammen weniger als zwei Stunden. Am Sonntag greift die belarussische Titelfavoritin Aryna Sabalenka ins Geschehen ein.

(APA) / Bild: Imago