Klare Testspielsiege für Sturm und Klagenfurt

Für Sturm Graz und Austria Klagenfurt gibt es zwei klare Siege in den Testspielen während der länderspielbedingten Ligapause! Sturm schlägt den amtierenden slowenischen Meister NK Maribor mit 5:1, Austria Klagenfurt besiegt Zweitligist GAK mit 6:2.

Sturm Graz gelingen drei Tore in nur knapp fünf Minuten. Dominik Oroz (22.), William Bøving (23.) und Alexander Prass (26.) sorgen für eine 3:0-Führung, Otar Kiteishvili kann per Elfmeter in der 38. Minute zur 4:0-Pausenführung einnetzen.

Zur zweiten Hälfte rotieren beide Mannschaften. Maribor-Stürmer Rok Sirk kann per Elfmeter zum 4:1 treffen, den Schlusspunkt erzielt Christoph Lang in der 81. Minute.

Lockerer Sieg für Klagenfurt

Gegen den Grazer AK müssen die Klagenfurter in der 14. Minute das 0:1 hinnehmen. Thorsten Schriebl bringt die „Rotjacken“ früh in Führung. Doch bereits in Minute 22 gelingt Christopher Wernitznig der Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause kann Andy Irving die Austria in Führung bringen (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel gelingt den Kärntnern ein Traumstart. In sieben Minuten können Jonas Ahrweiler (46., 50.) und Florian Rieder (53.) auf 5:1 stellen.

Für den Bundesligisten war das Spiel somit nach nicht einmal einer Stunde entschieden. Levan Eloshvili kann zwar in der 78. Minute zum zwischenzeitlichen 2:5 aus Sicht der Grazer stellen, doch Florian Rieder sorgt mit einem Traumtor in der 82. Minute zum 6:2-Endstand für Austria Klagenfurt.

Bild: GEPA