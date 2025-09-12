Klarer Sieg gegen Finnland: Deutschland im EM-Finale

Der amtierende Weltmeister Deutschland hat bei der Basketball-EM das Endspiel erreicht. Im Halbfinale setzte sich das DBB-Team in Riga mit 98:86 (61:47) gegen Finnland durch und greift damit am Sonntag nach dem nächsten Gold.

Im Endspiel trifft Deutschland auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Griechenland und der Türkei. Für Finnland, erstmals in einem EM-Halbfinale vertreten, geht es im Spiel um Platz drei um die Bronzemedaille.

Klare Verhältnisse im Semifinale

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahm der Favorit bereits im ersten Viertel die Kontrolle. Vor allem aus der Distanz und im Rebounding dominierte die Mannschaft, zur Pause betrug der Vorsprung bereits 14 Punkte. Auch eine kurze Aufholjagd der Finnen im dritten Abschnitt änderte nichts mehr am klaren Erfolg.

Bester Werfer bei den Deutschen war Kapitän Dennis Schröder mit 26 Punkten. Auf finnischer Seite kam NBA-Profi Lauri Markkanen auf 16 Punkte.

