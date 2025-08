Klarer Sieg gegen Pilsen: Rangers vor Salzburg-Duell

Red Bull Salzburg steht bei einem Einzug ins Playoff für die UEFA Champions League vor einem Duell mit den Glasgow Rangers. Die Schotten gaben sich im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde keine Blöße und gewannen das Duell gegen Viktoria Pilsen im Ibrox Stadium klar mit 3:0 (2:0).

Djeidi Gassama (15.) und Cyriel Dessers (45./Elfmeter) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Gassama (51.) traf früh in Hälfte zwei zum Endstand. Das Rückspiel steigt am nächsten Dienstag in Pilsen.

Salzburg würde im Falle eines Aufstiegs gegen den FC Brügge dann wohl auf die Schotten treffen. Die Mozartstädter treten gegen die Belgier am morgigen Mittwoch zunächst daheim an. Das Playoff-Hinspiel findet dann am 19. oder 20. August abermals in der schottischen Hauptstadt statt.

(Red.) / Bild: Imago