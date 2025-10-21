Klarer Sieg über Atletico: Arsenal behält weiße CL-Weste

Arsenal erzielte beim 4:0 über Atletico Madrid alle Tore nach der Pause.

Zunächst hatten die Gunners aber Glück, als Julian Alvarez die Latte traf. Mit Standardstärke zogen die Engländer die Partie auf ihre Seite. Declan Rice fand mit seiner Freistoßflanke den Kopf des einlaufenden Gabriel Magalhaes (57.). Damit ergaben sich mehr Räume, die Gabriel Martinelli (64.) und die bereits in die Kritik geratene Neuerwerbung Viktor Gyökeres (67., 70.) zum Kantersieg nutzen.

(APA)

Alle Tore:

1:0 – Gabriel (57.)



2:0 – Gabriel Martinelli (64.)



3:0 – Viktor Gyökeres (67.)



4:0 – Viktor Gyökeres (70.)



(Red.)

Bild: Imago