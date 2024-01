Klarer Sieg über Fiorentina: Napoli erreicht Supercup-Finale

Alessio Zerbin hat die SSC Napoli ins Finale des in Saudi-Arabien ausgespielten italienischen Supercups geführt.

Im Halbfinal-Duell mit der Fiorentina traf der eben erst eingewechselte Stürmer in der 84. und 86. Minute zur Entscheidung beim 3:0-Sieg. Giovanni Simeone (22.) hatte die ohne ihren beim Afrika-Cup weilenden Star Victor Osimhen spielenden Süditaliener in der ersten Halbzeit voran gebracht. Fiorentina vergab kurz vor der Pause durch Jonathan Ikone einen Elfmeter.

Die Partie fand im Al-Awwal Stadion in Riad statt. Am Freitag stehen sich im zweiten Halbfinale Inter Mailand mit Marko Arnautovic und Lazio Rom gegenüber. Das Endspiel ist am Montag angesetzt.

