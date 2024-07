„Bravourös gemacht“: Klauß nach Sieg im „Hexenkessel“ zufrieden

Nach dem 2:1-Hinspielerfolg bei Wisla Krakau in der Europa-League-Qualifikation hat sich Rapid-Trainer Robert Klauß größtenteils zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft gezeigt. „In der ersten Hälfte haben wir es ab dem Tor für uns sehr gut gemacht, davor hatten wir zu viele Ballverluste und waren zu hektisch. Mit dem Tor hatten wir viel Ruhe und Kontrolle und die eine oder andere Möglichkeit“, sagte Klauß.

Mit der Roten Karte von Neuzugang Bendeguz Bolla drehten sich die Kräfteverhältnisse jedoch allmählich zugunsten der Polen.“ Zum Glück haben wir das 2:0 gemacht, das hat uns Ruhe gegeben. Am Ende konnten wir leider nicht alles verteidigen und haben das Gegentor kassiert, das unsere Ausgangslage etwas verschlechtert hat. Trotzdem haben wir auswärts 2:1 gewonnen, damit, glaube ich, können wir zufrieden sein. Jeder hat sich für den anderen aufgerieben, hat gefightet, sich in die Bälle reingeworfen. Gerade zu Beginn der Saison ist das nicht einfach, wenn man noch nicht auf hundertprozentigem Fitnesslevel ist. Dafür haben es die Jungs bravourös gemacht“, lobte Klauß seine Truppe.

Hedl: „Hexenkessel beschreibt es am besten“

Auch Rapid-Tormann Niklas Hedl sprach seinen Vorderleuten angesichts der lautstarken Wisla-Fans ein Lob aus. „Es war eine richtig coole Atmosphäre, auch wenn es gegen uns war. Hexenkessel beschreibt es am besten, zum Glück war es mit dem besseren Ausgang für uns“, sagte Hedl.

„Wir haben in der ersten Hälfte dominiert und sind zurecht in Führung gegangen. Nach dem Ausschluss war es das Ziel, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das Gegentor war unglücklich, aber wir dürfen uns nicht beschweren, der Gegner hatte einige Chancen. Es ist erst Halbzeit, ich freue mich schon auf das Rückspiel“, so der Rapid-Goalie.

(APA)/Bild: Imago