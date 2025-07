Klinger-Schwestern bei EM mit Medaillenhoffnung

Drei österreichische Paare haben es zu den Europameisterschaften im Beach-Volleyball von Mittwoch bis Sonntag in Düsseldorf geschafft.

Ronja und Dorina Klinger zählen zu den ersten Medaillenanwärterinnen. Die Steirerinnen sind nach starken Saisonleistungen als Nummer zwei gesetzt. An Nummer 9 bzw. 12 des ebenso 32 Teams umfassenden Männer-Felds sind Timo Hammarberg/Tim Berger und Christoph Dressler/Philipp Waller platziert. In Vierer-Gruppen geht es um den Aufstieg.

Die Ersten der für Mittwoch und Donnerstag angesetzten Pool-Duelle ziehen direkt ins für Freitag geplante Achtelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten spielen noch am Donnerstag um die restlichen Plätze unter den Top 16. Der Samstag ist für die Viertelfinalmatches reserviert, Semifinali und Medaillenspiele finden am Sonntag statt. Da dabei zu sein, ist für die Klinger-Schwestern durchaus realistisch. Sie haben heuer bei Elite-16-Turnieren der World Tour einen vierten und zwei fünfte Ränge erreicht.

Klinger/Klinger beginnen als Kopf der Gruppe B gegen das deutsche Wildcard-Gespann Chenoa Christ/Anna-Chiara Reformat. „Die Klingers haben mit soliden Leistungen und enormer Konkurrenzfähigkeit in den letzten Monaten sehr viel auf ihrer Reise geerntet, was das Ergebnis von zweieinhalb Jahren harter Arbeit ist“, zog ÖVV-Teamcoach Tie Santana eine Art Saison-Zwischenbilanz. „Wir sind dennoch ein Team, das noch einen Entwicklungsprozess durchmacht und lernt.“

Vorbereitung von Hammarberg/Berger mit Olympiasiegern

Männer-Trainer Martin Olejnak sieht Dressler/Waller in „keiner leichten Gruppe. Unsere Youngsters Hammarberg/Berger befinden sich in einer Gruppe, in der sie auf zwei große Unbekannte treffen.“ Damit meint er u.a. die italienischen Auftaktgegner Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich. Für beide ÖVV-Männer-Duos sieht Olejnak den Aufstieg aus der Gruppe als Mindestziel. Hammarberg/Berger nahmen zuletzt eine Trainingseinladung der Olympiasieger David Åhman/Jonatan Hellvig nach Schweden wahr.

(APA)/Bild: GEPA