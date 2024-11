Klopp beleidigt: Referee suspendiert

Wegen gravierenden Beleidigungen gegenüber Star-Trainer Jürgen Klopp ist der englische Schiedsrichter David Coote von der Premier League am Montag suspendiert worden. Entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet. Die harschen Aussagen Cootes entstammen einem Video, das in den Sozialen Medien gepostet wurde.

Unklar ist noch, wann das Video aufgenommen wurde und ob es auch wirklich authentisch ist. Es wird in Verbindung gebracht mit einem Spiel der Liverpooler im Juli 2020 gegen den FC Burnley. Nach dem 1:1 hatte sich Klopp über Coote beschwert. Dieser habe Fouls gegen Spieler der Reds nicht geahndet.

Coote nannte Klopp in dem Video unter anderem „arrogant“ – dies ist allerdings noch eine der harmloseren Aussagen über den Coach. Der 42-jährige Coote gehört zu den erfahrenen Referees in der Premier League, seit 2018 leitet er Spiele der höchsten Klasse. Er hatte zuletzt am vergangenen Samstag die Partie zwischen Klopps Ex-Klub FC Liverpool und Aston Villa (2:0) gepfiffen.

Die Schiedsrichtervereinigung PGMOL erklärte in einem Statement: „David ist mit sofortiger Wirkung suspendiert. Dies dauert bis zum Ende der Untersuchung. PGMOL wird ferner keine weiteren Kommentare zum laufenden Fall abgeben.“

