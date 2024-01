Klopp fühlt mit Nunez: „Mehr Pech im Abschluss kann man nicht haben“

Mittlerweile ist Darwin Nunez beim FC Liverpool angekommen. Umso mehr litt Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff im EFL-Cup-Halbfinale gegen den FC Fulham (2:1) mit dem Stürmer, der zweimal an Bernd Leno scheiterte. Der FC Liverpool hat das Spiel gegen den FC Fulham zwar auch wegen Darwin Nunez gedreht, weil der Uruguayer als Vorlagengeber für die Torschützen Curtis Jones (68.) und Cody Gakpo (71.) in Erscheinung trat. Ein eigener Treffer blieb dem Angreifer jedoch verwehrt, weil Bernd Leno sowohl in den Minuten 80 und 89 herausragend parierte.

„Mehr Pech im Abschluss kann man nicht haben, das geht gar nicht“, haderte Klopp laut dem Liverpool Echo nach Spielende mit den verpassten Chancen seines Schützlings: „Er macht absolut alles richtig, trotzdem geht der Ball nicht rein. Ich kann nicht glauben, wie das passieren konnte. Leno ist ein guter Torwart.“

Nichtsdestotrotz habe sich Nunez im Vergleich zur vergangenen Saison erheblich gesteigert. „Er spielt hervorragend. Es gibt so viele Dinge, die ich an seinem Spiel liebe“, lobte Klopp: „Das erste Jahr war ein Jahr der Anpassung, und er hat hier und da ein Tor geschossen. Aber jetzt ist er in allen Spielen dabei.“ Die Ausbeute von 18 Scorerpunkten (8 Tore, 10 Assists) spricht für sich, doch Liverpool und Nunez haben Lust auf mehr.

(Liverpool Echo)/Bild: Imago