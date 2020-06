Klopp mit Videobotschaft an Fans: “Unterstützt uns von zu Hause!”

via

via Sky Sport Austria

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat die Fans des englischen Tabellenführers dazu angehalten, auf dem Weg zum greifbar nahen ersten Meistertitel seit 30 Jahren zu Hause zu feiern. Die Fußball-Premier-League beendete ihre Corona-Pause am Mittwoch. Liverpool könnte am Sonntag (20.00 Uhr / live bei Sky) im Derby bei Everton den nächsten großen Schritt in Richtung Titelgewinn machen.

Fans sind in den Stadien nicht zugelassen. Für den Fall, dass sich vor den Arenen größere Menschenansammlungen bilden, hat der britische Sportminister Nigel Huddleston bereits angekündigt, dass Spiele auch an neutrale Austragungsorte zwangsverlegt werden könnten.

“Fußball ist zurück. Es wird natürlich aus mehreren Gründen komplett anders sein, aber ihr könnt es immer noch wirklich, wirklich speziell machen”, sagte Klopp in einer Videobotschaft an die Fans auf der Liverpool-Website. Die Spieler würden die Unterstützung auch in einem leeren Stadion spüren und davon im Titelrennen angespornt werden. “Wir werden das nutzen, aber die Message ist: Bleibt sicher, unterstützt uns von zu Hause!”

(APA/Reuters)

