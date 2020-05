Klopp vor Titel-Kür! Elf PL-Kracher warten nach dem Restart

via

via Sky Sport Austria

Europas Top-Ligen wagen den Restart – nach der Bundesliga wird auch die Premier League Mitte Juni ihre Saison mit Geisterspielen fortsetzen. Sky Sport zeigt, auf welche Kracher sich die Fans noch freuen dürfen.

Anfang März rollte auf der Insel zuletzt der Ball, danach kam Corona und die Premier League stand still. Nun haben sich die 20 Klubs auf eine Fortsetzung der laufenden Saison am 17. Juni geeinigt. Sky Sport blickt voraus, welche Top-Spiele für die Big Six um den designierten Meister Liverpool bis Saisonende noch anstehen.

ZUM DURCHKLICKEN: Die elf PL-Kracher

Sollte Liverpool seine ersten beiden Spiele (30. und 31. Spieltag) gewinnen und Manchester City seine ersten drei Duelle (30. und 31. Spieltag + Nachholspiel) gewinnen, so stünden die Reds spätestens sieben Partien vor Schluss als Meister fest.

Im Kampf um die internationalen Plätze ist dagegen noch alles offen – die zahlreichen direkten Duelle werden eine Entscheidung bringen.

Beitragsbild: Imago