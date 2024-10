Klopp zu Red Bull: Verstappen findet’s „großartig“

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat Jürgen Klopps Einstieg in den Red-Bull-Kosmos als Head of Global Soccer begrüßt. „Das ist großartig“, sagte Verstappen am Donnerstag vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag ab 20:55 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass): „Ich wusste schon lange, dass sie miteinander reden. Red Bull investiert eine Menge in den Fußball. Jemandem wie Jürgen an der Spitze zu haben, ist toll für die ganze Organisation.“

Klopp (57) tritt seinen neuen Job ab dem 1. Januar 2025 an. Erst im Sommer hatte er sein Engagement als Trainer des FC Liverpool nach neun Jahren beendet und eine Pause angekündigt.

(SID)/Beitragsbild: Imago