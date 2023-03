via

via Sky Sport Austria

Der SCR Altach holte im Winter den jungen Stürmer Marko Lazetic vom AC Milan. Trainer Miroslav Klose spricht bei „Talk und Tore“ über den Leihspieler.

„Er hatte in der Kondition Nachholbedarf. Den haben wir bewusst 2-3 Wochen trainieren lassen“, erklärte Klose und hofft nun auf Tore des Stürmers: „Er hat was Besonderes. Wir wissen auch, was seine Schwächen sind. Mit Ball macht er richtig gute Sachen. Ich hoffe, dass er jetzt ein Spieler ist, der anpackt und uns Tore garantiert.“