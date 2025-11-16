Klosterneuburg Dukes müssen Tabellenführung abgeben

Die Klosterneuburg Dukes haben am Sonntag in der 11. Runde der Basketball-Superliga ihre Tabellenführung abgegeben.

Die Niederösterreicher mussten sich zu Hause den Flyers Wels 76:94 beugen und liegen damit gleichauf mit den Oberwart Gunners (am Sonntag spielfrei) und Wels (je 16 Punkte) auf Platz drei. UBSC Graz verlor bei den Kapfenberg Bulls 87:91 und liegt nun hinter den viertplatzierten Bullen auf Rang fünf.

SKN St. Pölten verlor zu Hause gegen BC Vienna nach einer 53:50-Halbzeitführung 91:97, die Swans Gmunden feierten bei den Lions in Traiskirchen einen 81:72-Erfolg. Das Nachzügler-Duell zwischen den Eisenstadt Dragonz und den Fürstenfeld Panthers gewannen die Burgenländer, womit die Panthers die zehnte Niederlage im zehnten Spiel erlitten.

