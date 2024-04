Klosterneuburg & Gmunden siegen zum Playoff-Auftakt

Die zwei besten Teams des Grunddurchgangs haben ihre Auftaktspiele in der „Best of five“-Viertelfinalserie der Basketball-Superliga gewonnen.

Die Klosterneuburg Dukes, Sieger des Grunddurchgangs, setzten sich am Samstag gegen die Kapfenberg Bulls mit 86:82 (44:41) durch. Am Sonntag besiegte Titelverteidiger Gmunden Swans die davor elfmal in Serie siegreichen Oberwart Gunners ungefährdet mit 96:78 (56:47).

Eine überraschende Heimniederlage bezogen die Traiskirchen Lions, die sich SKN St. Pölten mit 64:76 (32:31) geschlagen geben mussten. Einen Auswärtssieg feierte am Samstag auch UBSC Graz mit einem 82:81 (37:37) bei den Flyers Wels für den einzigen Auswärtssieg in der ersten Runde gesorgt.

