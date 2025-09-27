Klosterneuburg holt sich zum Saisonauftakt Supercup

Den BK Dukes Klosterneuburg mit Neuerwerbung und Nationalteamspieler Sylven Landesberg ist ein perfekter Einstand in die neue heimische Basketball-Saison gelungen.

Die Niederösterreicher gewannen in Oberwart bei Meister Gunners mit 73:67 (46:32) den Supercup. Die Partie galt zugleich auch als Auftaktmatch der Superliga der Männer (BSL), in der Oberwart auf das Triple losgeht. „Wir haben getan, was wir tun mussten“, sagte Topscorer Landesberg (22 Punkte) im ORF.

(APA) / Artikelbild: GEPA