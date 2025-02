Knapp verpasst PGA-Rekord – Horschel jagt Alligator

Golf-Profi Sepp Straka ist beim PGA-Tour-Turnier in Palm Beach Gardens (Florida) am Donnerstag mit einer soliden 67-Runde (4 unter Par) und einem Platz um Position 25 gestartet.

Für die Aufreger des Tages sorgten aber andere: Jake Knapp schrammte mit 59 Schlägen seinem Namen entsprechend nur hauchdünn an einem PGA-Rekord vorbei, und Billy Horschel schlug einen Alligator in die Flucht.

Mit 12 unter Par gelang dem US-Amerikaner Knapp die erst 15. Runde unter 60 Schlägen in der Historie der PGA-Tour. Der 30-Jährige war schon drauf und dran, die niedrigste Runde der Geschichte einzustellen, verfehlte beim Eagle-Put am letzten Loch aber ebenjenes um nur wenige Zentimeter und musste sich schließlich mit einem Birdie zufriedengeben.

Elitärer Klub! Knapp beendet Runde unter 60 Schlägen

Gut in Schwung zeigte sich auch Horschel, der auf dem Weg zum siebenten Loch einen rund zwei Meter langen Alligator mit dem Schläger zurück ins Wasser scheuchte. „Ich habe keine Angst vor ihnen“, sagte der achtfache PGA-Turniergewinner, der in Florida aufwuchs. „Sie haben mehr Angst vor dir. Meistens greifen sie dich nur in der Paarungszeit an.“ Die Aufregung dürfte sich bei Horschel tatsächlich in Grenzen gehalten haben, er erreichte das Clubhaus mit 5 unter Par.

(APA)/Bild: Imago