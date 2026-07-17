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Die WSG Tirol hat ein Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Hertha BSC knapp mit 2:3 (2:1) verloren. Der Wolfsberg
ADMIRAL Bundesliga

Knappe WSG-Pleite gegen Hertha BSC – WAC souverän

Die WSG Tirol hat ein Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Hertha BSC knapp mit 2:3 (2:1) verloren. Der Wolfsberger AC setzte sich gegen die KSV 1919 souverän mit 6:1 (2:0) durch.

Die Wattener gerieten gegen die Berliner früh (2.) in Rückstand. Ademola Ola-Adebomi (7./Elfmeter) und Nikolai Baden Frederiksen (12.) drehten die Partie jedoch zugunsten der Tiroler.

Nach der Pause (54. / 76.) drehte Hertha BSC das Match noch.

WAC ohne Probleme

Besser verlief der Testspiel-Freitag für den WAC. Beim deutlichen Sieg gegen die Kapfenberger SV aus der ADMIRAL 2. Liga trafen Doppelpacker Giacomo Vrioni, Aaron Sky Schwarz, Donis Avdijaj, Sankara Karamoko und Markus Pink.

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