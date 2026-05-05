Knicks dominieren erstes Spiel gegen 76ers

Angeführt von ihrem Superstar Jalen Brunson haben die New York Knicks im Viertelfinale der NBA-Playoffs vorgelegt.

Im ersten Duell mit den Philadelphia 76ers gewann New York deutlich mit 137:98, Brunson steuerte 35 Punkte bei. Der Deutsche Knicks-Profi Ariel Hukporti kam auf fünf Punkte und starke neun Rebounds.

Erfolgreich waren auch die Minnesota Timberwolves: Sie schockten den Titelanwärter San Antonio Spurs mit einem 104:102 in dessen Arena und führen in der Best-of-seven-Serie nun ebenfalls mit 1:0. Vier Siege sind fürs Weiterkommen nötig. Topstar Anthony Edwards, der erst neun Tage zuvor eine Knieverletzung erlitten hatte, feierte ein starkes Comeback und war mit 18 Punkten ein Sieggarant. Bei den Spurs kam Victor Wembanyama auf elf Zähler – zudem stellte er einen Rekord für die meisten Blocks in einem Playoff-Spiel auf: Insgesamt blockte er zwölf Versuche.

Bei den Knicks waren OG Anunoby mit 18 Punkten sowie Karl-Anthony Towns und Mikal Bridges mit jeweils 17 von der 76ers-Defensive ebenfalls kaum zu stoppen. Philadelphia hatte in der Vorrunde Rekordmeister Boston Celtics ausgeschaltet. Doch im Madison Square Garden lief wenig zusammen, die Offensive mit den Stars Tyrese Maxey, Joel Embiid und Paul George fand kein Mittel. George war mit 17 Punkten noch der erfolgreichste Werfer.

Die Knicks sind in absoluter Topform: Für das Team aus New York war es in den laufenden Playoffs der vierte Sieg in Serie, in der ersten Runde gegen die Atlanta Hawks hatte es noch mit 1:2 im Rückstand gelegen.

(SID)/Bild: Imago