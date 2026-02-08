Knicks stoppen Celtics-Serie im Topspiel

Die New York Knicks um „Kurzarbeiter“ Ariel Hukporti haben in der NBA das Topspiel der Eastern Conference klar für sich entschieden. Bei den Boston Celtics gewannen die Knicks am Sonntag mit 111:89 (60:53) und beendeten die Erfolgsserie der Gastgeber nach zuvor fünf Siegen in Serie.

Mit 31 Punkten war Jalen Brunson der Mann des Abends für die Knicks, während Hukporti in seinen vier Minuten Einsatzzeit ohne Zähler blieb. Für die Celtics war Jaylen Brown mit 26 Punkten der Topscorer. Beide Teams stehen im Osten nun bei 34 Siegen und 19 Niederlagen, besser sind nur die Detroit Pistons (38:13).

