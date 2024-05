Knicks und Pacers in NBA-Playoffs weiter

In der ersten Runde der NBA-Playoffs haben die New York Knicks und die Indiana Pacers jeweils ihren vierten Sieg gefeiert und sind damit in das Conference-Semifinale aufgestiegen. Dort treffen die beiden Teams aufeinander. Die Knicks bezwangen die Philadelphia 76ers mit 118:115 und stellten damit in der Serie auf 4:2. Jalen Brunson erzielte dabei 41 Punkte.

Die Indiana Pacers gewannen gegen die Milwaukee Bucks mit 120:98 und entschieden damit das Playoff ebenso mit 4:2 für sich. Bucks-Spieler Patrick Beverley fiel negativ auf, da er kurz vor Schluss von der Bank aus einen Ball ins gegnerische Publikum warf und dabei eine Frau am Kopf traf.

Als die Fans den Ball zurückwarfen, schleuderte er den Ball noch einmal zurück, darauf gab es ein Wortgefecht. Die Bucks, Meister 2021, müssen nun das zweite Erstrundenaus in Serie hinnehmen. Starspieler Giannis Antetokounmpo kam verletzungsbedingt die komplette Serie nicht zum Einsatz.

(APA)/Bild: Imago