„Knie ist stabil“: Entwarnung bei Scheib nach Sturz im Riesentorlauf

Grundsätzlich sei sie mit einem guten Gefühl in den Tag gegangen. „Im ersten habe ich vom Ski gemerkt, dass ich nicht das herbekomme, was ich brauche oder so üblich war bis jetzt bei den guten Läufen. Darum habe ich einen Riesenzeitrückstand kassiert. Im zweiten war das ganz was anderes. Da haben wir einiges umgestellt. Im ersten ist es leider in die Hose gegangen.“

Scheib war mit Medaillenerwartungen in das Rennen gegangen, hatte im ersten Lauf aber bereits 2,50 Sekunden Rückstand ausgefasst. „Es tut weh. Eine Zielankunft, wo es ordentlich grün aufleuchtet, wäre das gewesen, was man erleben will. Das habe ich mir vorgenommen, das wäre schön gewesen. Kurz vor dem Ziel zu stürzen, tut brutal weh, da werde ich noch ein bissl brauchen, das zu verdauen.“Die 26-Jährige ist Riesentorlauf-Spezialistin, in den bisherigen fünf Saisonrennen war sie Dritte in Sölden, Sechste am Semmering und Vierte in Kranjska Gora. In Killington und am Kronplatz schied sie jeweils im ersten Durchgang aus. „Die Ziele sind ganz klar, ich will Rennen gewinnen. Dazu braucht es zwei gute Läufe, das weiß ich. Ich habe das eine oder andere Mal gezeigt, dass der Speed passt. Natürlich gehört da mehr dazu, technisch müssen wir auch schauen, dass es noch besser wird.“ Sie gehe aber motiviert in die letzten Rennen der Saison.

Bei der WM war es für Scheib der zweite Start. Im Teambewerb zum Auftakt hatte sie wegen eines Fehlers ihr Duell gegen Estelle Alphand verloren.