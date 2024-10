Knieverletzung: Speed-Fahrerin verpasst gesamte Saison

Für Speed-Spezialistin Emily Schöpf ist die Weltcup-Saison der Alpinen bereits vor dem Auftakt zu Ende.

Die Vorarlbergerin kam laut Ski Austria-Angaben im Super-G-Training in Valle Nevado (Chile) zu Sturz. Wie eine Untersuchung nach ihrer Rückreise in Innsbruck am Mittwoch ergab, zog sich die 24-Jährige dabei einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss im linken Knie zu.

Schöpf wird am Sonntag in der Klinik Hochrum operiert, sie muss für mehrere Monate pausieren und verpasst damit die kommende WM- und Weltcup-Saison.

(APA) / Bild: GEPA