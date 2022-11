Knöchel-Untersuchung bei England-Kapitän Kane

Englands Kapitän Harry Kane wird sich englischen Medienberichten zufolge vor dem nächsten WM-Spiel seiner Mannschaft am Freitag einer Untersuchung seines rechten Knöchels unterziehen. Der Torjäger habe in der zweiten Hälfte des Auftaktsieges der Three Lions gegen den Iran (6:2) am Montag einen Schlag auf den Knöchel bekommen.

Die Untersuchung solle vor der Partie gegen die USA am Freitag das Ausmaß des Problems feststellen, berichtete unter anderem die BBC. Kane war gegen den Iran in der 75. Minute ausgewechselt worden.

(APA)/Bild: Imago