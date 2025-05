Köln holt Ache aus Kaiserslautern

Der 1. FC Köln hat sich für die Rückkehr in die Deutsche Fußball-Bundesliga mit Stürmer Ragnar Ache verstärkt. Der 26-Jährige wechselt vom 1. FC Kaiserslautern in die Domstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das teilten die Kölner am Dienstag mit. Ache ist der erste Transfer des FC für die kommende Saison. Wer das Team dann trainiert, ist noch nicht bekannt.

„Er ist nicht nur ein richtig guter Stürmer, sondern auch ein Typ, der sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und unsere Offensive mit seiner Qualität in der Spitze verbessert“, sagte FC Sportdirektor Thomas Kessler: „Für unsere Kaderplanung war die Besetzung dieser Position ein zentrales Ziel – umso mehr freue ich mich, dass wir den Transfer nun erfolgreich abschließen konnten.“

Ache erzielte in der abgelaufenen Saison 18 Ligatore für den FCK und weckte so das Interesse anderer Klubs. Nach kicker-Informationen verfügte Ache in Kaiserslautern über eine Ausstiegsklausel zwischen vier und fünf Millionen Euro, die Köln gezogen haben dürfte.

„Als der Anruf vom 1. FC Köln kam, dachte ich einfach nur: Geil! Jetzt freue ich mich wirklich sehr, dass mein Wechsel nach Köln geklappt“, sagte Ache, der bereits über Bundesliga-Erfahrung verfügt: Für Eintracht Frankfurt absolvierte er in seiner Karriere insgesamt 20 Partien im Oberhaus.

(SID) / Foto: IMAGO