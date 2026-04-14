Königliche Zuversicht: „Wir sind Real Madrid“

Für Real Madrids Star Jude Bellingham ist das Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League beim FC Bayern München ein „Finale“, ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“: Der Engländer hat nach einer bislang enttäuschenden Saison noch einmal die enorme Bedeutung des Gigantenduells in München am Mittwoch (21.00 Uhr) für die Königlichen unterstrichen.

„Wir müssen alles auf dieses Spiel setzen. Wir müssen präsent sein, wir müssen uns zeigen. Wir können uns nicht verstecken“, betonte der 22-Jährige nach dem 1:2 im Bernabeu in der vergangenen Wochen und ergänzte: „Jede Niederlage in der Champions League fühlt sich an wie ein Desaster. Wir haben die Gelegenheit, all die schlechte Dinge der Saison vergessen zu machen. Es ist sehr wichtig für diesen Verein und für alle Spieler. Wir wissen alle Bescheid, was ansteht und worum es morgen geht.“

Die Zuversicht bei Real ist groß, die Partie noch drehen zu können. Seine Stars um Kylian Mbappé oder Vinicius Júnior seien bereit, „Geschichte zu schreiben“, betonte Trainer Álvaro Arbeloa und fügte selbstbewusst an: „Wir glauben alle daran, dass wir die Aufholjagd schaffen. Wir sind Real Madrid. Wir haben super Spieler, alle sind 100 Prozent fit. Ich kann versprechen, dass wir alles für dieses Wappen geben werden.“

Bellingham warnte aber vor den Bayern. „Wir wissen, was für eine Herausforderung wir vor uns haben. Die Intensität, mit der sie spielen, das ist der Wahnsinn. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum sie so ein tolles Team sind“, sagte der Mittelfeldspieler und hob insbesondere Harry Kane heraus: „Es ist unglaublich zu sehen, was für eine tolle Form er erreicht hat, aber natürlich wollen wir ihn morgen stoppen.“

(SID) / Artikelbild: Imago