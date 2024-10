„Könnte mich nicht mehr begeistern“: Klopp brennt auf neuen Job

Jürgen Klopp kehrt mit einem Knalleffekt auf die Fußball-Bühne zurück. Der 57-Jährige wird bei Red Bull Head of Global Soccer, das bestätigte der Konzern am Mittwoch. Klopp übernimmt das Amt zum 1. Januar 2025 und wird in seiner Funktion die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantworten. Red Bull betreibt neben den Klubs in Leipzig und Salzburg unter anderem auch Teams in New York, Brasilien und Japan.

„Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen“, sagte Klopp: „Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert.“ Laut Sky hat Klopp sich zudem mit einer Ausstiegsklausel die Möglichkeit zusichern lassen, für die Rolle als Bundestrainer aus seinem Vertrag auszusteigen.

Klopp hatte sich im vergangenen Mai nach knapp neun erfolgreichen Jahren beim FC Liverpool verabschiedet, zuvor hatte er Borussia Dortmund und den FSV Mainz 05 trainiert. Nach dem Abschied aus Liverpool hatte er eine Pause vom Klubfußball angekündigt – in seiner neuen Rolle wird er für Red Bull nun nicht im Tagesgeschäft arbeiten.

Klopp: „Rolle als Mentor für die Trainer und das Management“

„Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir dies tun können, indem wir das Spitzenwissen und die Erfahrung, die Red Bull besitzt, nutzen und von anderen Sportarten und Branchen lernen“, sagte Klopp: „Gemeinsam können wir entdecken, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle in erster Linie als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull Klubs, aber letztendlich bin ich Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. Wie gesagt, das könnte mich nicht mehr begeistern.“

Treibende Kraft hinter dem Coup für den Konzern war Oliver Mintzlaff, lange Jahre in leitender Tätigkeit bei RB Leipzig tätig und mittlerweile verantwortlich für Red Bulls Sport-Projekte.

Red-Bull-Gerüchte seit Sommer

Gerüchte über einen Einstieg von Klopp bei Red Bull hatte es bereits im Sommer gegeben. Das wurde damals aber dementiert. Beim aktuell kriselnden österreichischen Ex-Meister Salzburg ist mit Pepijn Lijnders ein früherer Klopp-Assistent und Vertrauter als Cheftrainer engagiert. Ein Quasi-Vorgänger von Klopp bei Red Bull ist der aktuelle österreichische Teamchef Ralf Rangnick, der für einige Jahre die Geschicke des Fußball-Imperiums von Red Bull geleitet hat. Der frühere deutsche Team-Stürmer Mario Gomez ist aktuell Technischer Direktor bei Red Bull Soccer.

Lijnders über Klopp: „Ich bin ihm für immer dankbar“

Exit-Option als Deutschland-Teamchef

Der 57-Jährige hat sich aber eine Exit-Option zusichern lassen. Vor allem für den Fall, sollte ihn der DFB nach seiner selbst auferlegten Pause auf der Trainerbank eines Tages als DFB-Bundestrainer-Nachfolger für Julian Nagelsmann haben wollen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Red Bull Austria 🇦🇹 (@redbullaustria)

Dessen Vertrag ist bis einschließlich der WM 2026 gültig. Sollte Nagelsmann spätestens danach wieder einen Klub übernehmen, dann wäre der Weg von Klopp zum DFB möglicher denn je. Trotz seines bevorstehenden Sensations-Wechsels zu Red Bull.

Watzke äußert sich bei Sky zu Klopp

Für BVB-Boss Hans-Joachim Watzke war es keine Überraschung. Sieben Jahre lang war Jürgen Klopp Trainer von Borussia Dortmund. In dieser Zeit war Watzke nicht nur sein Chef, sondern auch ein enger Vertrauter. Exklusiv gegenüber Sky äußerte sich der BVB-Boss nun zum Red-Bull-Hammer um Klopp.

„Für mich war es keine Überraschung, weil wir persönlich darüber gesprochen haben. Ich wünsche Jürgen, wie eigentlich immer, eine glückliche Hand in seinem neuen Job“, sagte Watzke.

(SID/sport.sky.de/APA).

Beitragsbild: Imago.