Koepka kehrt auf PGA Tour zurück

Der fünfmalige Major-Champion Brooks Koepka kehrt auf die PGA Tour zurück. Das teilte der US-amerikanische Golfstar in den Sozialen Medien mit. Der 35-Jährige hatte am Ende des vergangenen Jahres seinen Ausstieg aus der umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV Serie angekündigt – offiziell aus familiären Gründen.

„Als Kind habe ich immer davon geträumt, auf der PGA Tour zu spielen. Und ich bin heute genauso begeistert, dass ich zurückkehre“, schrieb Koepka: „Die Nähe zu meinem Zuhause und mehr Zeit mit meiner Familie machen diese Chance besonders bedeutend. Ich glaube an den Weg der PGA Tour mit neuer Führung, neuen Investoren und einem Beteiligungsprogramm.“ Die „finanzielle Strafe“ akzeptiere er.

Koepka macht Gebrauch von einem neuen „Returning Member Program“ der PGA Tour, die LIV-Golfern die Rückkehr erlaubt, sofern sie mindestens zwei Jahre nicht auf der PGA Tour gespielt und seit 2022 ein Major oder die Players Championship gewonnen haben. Neben Koepka erfüllen auch Bryson DeChambeau, Jon Rahm und Cameron Smith die Kriterien. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 2. Februar. Rückkehrer müssen sich verpflichten, in der Saison 2026 mindestens 15 PGA-Turniere zu spielen.

Koepka plant sein Comeback beim Farmers Insurance Open in La Jolla (Kalifornien) vom 29. Januar bis 1. Februar. Eine Woche später ist ein Start beim WM Phoenix Open in Scottsdale vorgesehen.

Der US-Amerikaner hatte zwischen 2017 und 2019 vier seiner fünf Major-Titel gewonnen, jeweils zweimal die US Open und die PGA Championship. Seinen bislang letzten Majorsieg feierte Koepka 2023 ebenfalls bei der PGA Championship.

