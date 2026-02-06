Kolb trifft bei Freiburg-Niederlage gegen Bayern

Österreichs Fußball-Nationalspielerin Lisa Kolb hat am Freitagabend im Heimspiel Freiburgs in der deutschen Fußball-Bundesliga der Frauen gegen das Meister-Team von Bayern München kurz vor der Halbzeit zum 1:1 getroffen.

Die Gäste gingen aber letztlich mit einem 4:1-Sieg vom Platz. Bei den Bayern spielte mit Katharina Naschenweng eine andere rot-weiß-rote Teamspielerin ab der 83. Minute, als der Endstand schon gegeben war.

(APA).

Beitragsbild: Imago.