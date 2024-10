Kompany bestätigt: Musiala fehlt gegen Stuttgart

Der FC Bayern München muss im Topspiel gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Samstag (ab 17:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) auf Jamal Musiala verzichten.

Der 21-Jährige hat sich noch nicht vollständig von seinen Hüftproblemen erholt. Das hat Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart bestätigt. Dayot Upamecano hingegen könnte es sogar ins Aufgebot für das Stuttgart-Spiel schaffen.

Musiala hoff auf Einsatz gegen Barca

„Jetzt zu sagen, dass es für jeden zu hundert Prozent möglich ist, von Anfang an einsatzbereit zu sein, ist noch nicht so. Das heißt, Jamal wird nicht dabei sein. Bei Upamecano müssen wir noch schauen. Aber sonst, die Jungs, die weg waren für der Nationalmannschaft, die sind fit zurückgekommen“, so der Coach.

Musiala arbeitet aktuell darauf hin, rechtzeitig für das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona fit zu werden. Nach Sky-Informationen besteht Hoffnung, dass der Offensiv-Star am nächsten Mittwoch gegen die Katalanen wieder im Kader des Rekordmeisters stehen kann.

Bild: Imago