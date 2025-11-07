Kompany mit dem FC Bayern in Berlin auf Guardiolas Spuren

Der FC Bayern München verteidigt am Samstag (15:30 Uhr live auf Sky – mit Sky Stream live dabei) in der 10. Runde der Deutschen Bundesliga bei Union Berlin seine Makellosigkeit.

Der unangefochtene Tabellenführer reist mit Konrad Laimer zum Liga-Zehnten, wo auf den ÖFB-Legionär seine Landsleute Christopher Trimmel und Leopold Querfeld warten. Für Trainer Vincent Kompany und seine Truppe geht es nicht nur um den 17. Sieg im 17. Saisonspiel, sondern auch um eine Bestmarke von Pep Guardiola.

Der Katalane hatte vor zehn Jahren als Bayern-Coach die ersten zehn Ligaspiele siegreich bestritten, Kompany könnte es ihm nun nachmachen. „Ich konzentriere mich nicht auf die Rekorde, ich gewinne lieber ein Finale, als dass ich einen Rekord breche. Aber wir haben viel gewonnen und es geht um die mentale Einstellung: Wenn man 16-mal in Folge gewinnt, sollte einem das Selbstvertrauen geben, auch für schlechtere Phasen“, erklärte der Belgier, der nach wie vor regelmäßig Kontakt zu seinem Ex-Coach Guardiola hat.

Dass Kompany und sein Team Union nach dem 2:1-Erfolg bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain unterschätzen könnten, ist auszuschließen. „Wir haben letzte Saison dort unentschieden gespielt, da muss ich den Jungs nicht viel erklären“, sagte der Trainer. „Sie werden mit voller Motivation reingehen. Das bleibt eine spannende Herausforderung – genau wie Paris.“ Sportdirektor Christoph Freund erklärte derweil, er habe derzeit kein Interesse, über Titel zu sprechen, die erst in Monaten vergeben werden. „Aber es ist eine super Ausgangsposition und macht Spaß, wenn wir so viele Spiele gewinnen. Wir haben uns eine super Basis gelegt“, so der Salzburger am Freitag.

Ilzer warnt vor Baumgartner

Der erste Bayern-Verfolger Leipzig gastiert unterdessen zur gleichen Zeit beim Tabellen-Sechsten Hoffenheim. Die TSG mit Trainer Christian Ilzer will ihre Siegesserie in der Meisterschaft fortsetzen. „Wenn man dreimal hintereinander in der Liga gewinnt – warum dann nicht ein viertes Mal? Allerdings trifft das auf Leipzig genauso zu, auch sie haben zuletzt drei Siege gefeiert“, erklärte Ilzer, der bei den Sachsen vor allem auf seine Landsleute rund um Christoph Baumgartner hinwies. „Das österreichische Zentrum mit ihm, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald spielt gemeinsam in Leipzig, deshalb habe ich auch ihn natürlich sehr im Fokus. Baumi ist auf der offensiven Achter-Position sehr gefährlich.“

