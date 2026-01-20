Kompany über Musiala: „Werden das ganz ruhig angehen“

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat bei Zauberfuß Jamal Musiala (22) einmal mehr um Geduld gebeten. „Wir sind in dieser Phase noch ganz flexibel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nur drei Tage weiter sind als gegen Leipzig. Und deswegen werden wir das ganz ruhig angehen“, sagte Kompany vor dem Champions-League-Spiel gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!).

Musiala war am Samstag beim 5:1 des Rekordmeisters in Leipzig ein halbes Jahr nach seiner schweren Verletzung in der 87. Minute erstmals wieder eingewechselt worden. Man sei andauernd „in Kontakt mit der medizinischen Abteilung. Wir versuchen immer noch zu verstehen, was vielleicht im nächsten Spiel besser für ihn ist. Sind es 10 Minuten, sind es 20 Minuten, hat er ein bisschen Schmerzen, keine Schmerzen“, führte der Bayern-Coach weiter aus.

Aber natürlich sei es „super“, so Kompany, dass Musiala wieder dabei sei – genauso wie die Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito: „Diese Jungs, die lange verletzt waren, helfen uns weiter und geben uns viel positive Energie.“

Mit Musiala: Bayern wollen in der Champions League wieder anschreiben

Die Bayern belegen in der Ligaphase der Champions bei zwei ausstehenden Spieltagen Rang zwei. Die Top acht sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die beiden Erstplatzierten haben bis zum Halbfinale im Rückspiel Heimrecht.

Man gewinne die Königsklasse nicht, „nur weil man Erster oder Zweiter wird“, sagte Kompany. Paris Saint-Germain habe in der vergangenen Saison trotz des Umwegs über die Playoffs auch den Titel geholt. Aber, betonte er, „ich möchte es gerne einfach erreichen, weil wir so nah dran sind. Wir haben uns das bis jetzt verdient. Außerdem ist es einfach unheimlich schwierig, unter diese Top acht zu kommen.“

(SID) / Bild: Imago