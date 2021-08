Konditionstraining für Fussballer: HIIT

Noch immer ist der Fussball die absolute Nummer eins wenn es um Mannschaftssport aber auch um Sport im Allgemeinen geht. Besonders in Europa ist die Vormachtstellung des Fussballs bis heute ungebrochen und Millionen Kinder und Jugendliche träumen von einer großen Karriere in ihrem Sport. Aber auch bei Erwachsenen Hobbykickern ist der Fussball eine feste Instanz und die Spiele mit den Kumpels am Wochenende sind fest eingeplant. Was für außenstehende Beobachter oftmals nicht besonders anstrengend erscheinen mag, erfordert von den Spielern jedoch eine enorme Kondition. Feldspieler legen während der 90 Minuten eines Spiels nicht selten deutlich über 10 Km zurück. Eine entsprechend gute Kondition ist also enorm wichtig, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Eine noch relativ neue und dennoch sehr vielversprechende Möglichkeit ist das sogenannte HIIT. Was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt und welche Vorteile ein solches Training auch für Sie haben kann erfahren Sie im Folgenden.

Was genau ist HIIT eigentlich?

Die zugegebenermaßen kryptische Abkürzung steht für ein “high intensity intervall training” oder übersetzt für ein Training mit sehr hoher Belastung, welches in kurzen Intervallen erfolgt. Und genau in diesen kurzen, aber sehr intensiven Intervallen liegt das Geheimnis des HIIT. Denn die Anhänger dieser Art des Trainings beschwören, dass die extreme Belastung für einen kurzen Moment viel effektiver ist, als ein deutlich längeres herkömmliches Training. Ob dies aber nur die Meinung der Fans, oder auch durch Studien belegbar ist, soll im weiteren Verlauf geklärt werden.

Welche Arten von HIITs gibt es?

Ein HIIT kann im Grunde auf sehr persönliche Art und Weise gestaltet werden. Wenn wir beim Thema Fussball bleiben möchten, empfiehlt sich ein HIIT mit kurzen Sprints im Wechsel mit kleinen Pausen, in denen nur locker gejoggt wird. Die Sprints helfen zudem, die Explosivität und die Schnellkraft zu verbessern, sodass in einem Laufduell der spontane Antritt deutlich stärker ausfallen dürfte. Für ein solches HIIT sind dann aber unbedingt gute Laufschuhe für Herren erforderlich. Ansonsten drohen Schäden für die Gelenke. Aber auch für Kraftsportler oder sogar für Schwimmer kann ein personalisiertes HIIT eine tolle Möglichkeit sein, schnell und effektiv Fett zu verlieren und dennoch Muskulatur zu schützen oder sogar aufzubauen.

Wie genau verläuft ein HIIT?

Bei einem HIIT ist es zu Beginn, wie bei jedem anderen Training auch, wichtig, sich gut aufzuwärmen. Anschließend werden die einzelnen Übungen, die je nach Trainingsziel

unterschiedliche aussehen werden, in Intervallen von 15 bis maximal 60 Sekunden ausgeführt. Hierbei sollten sich Anfänger eher an den 15 Sekunden orientieren. Die Zeit der Belastung sollte aber unbedingt perfekt genutzt werden. Das heißt, in den wenigen Sekunden sollten so viele saubere Wiederholungen gemacht werden wie möglich. Nach jedem Intervall folgt eine kurze Pause, die zwischen 10 und 30 Sekunden lang sein darf. Insgesamt sollte eine HIIT- Einheit nicht länger als 45 Minuten dauern.

Was sind die Vorteile eines HIIT?

Ein HIIT ist nicht nur deutlich einfach in den Alltag einzubinden, sondern auch noch viel effektiver, da die hohe Belastung den Körper zu dem sogenannten “afterburning” anregt. Dabei werden bis zu 72 Stunden nach einem HIIT noch weitere Kalorien verbrannt. Selbst, wenn Sie schon auf dem Sofa bei einem Sky Sport Austria-Podcast entspannen. Besser geht es doch nicht mehr!