Konflikt zwischen Fans & Titelverteidiger Littler prägt WM-Endphase

Zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend. Am Neujahrstag warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinali. Sportlich muss Titelverteidiger Luke Littler niemanden fürchten, sein größter Herausforderer ist sein Landsmann Luke Humphries, die Nummer zwei der Welt. Doch der 18-jährige Engländer Littler machte beim 4:2 gegen Rob Cross in seinem letzten Spiel 2025 einen Nebenschauplatz auf – mit den Fans.

Nach unerwarteten Buhrufen gegen ihn wandte sich Littler direkt an die Anhänger im Ally Pally und sagte: „Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht.“ Mit rotem Kopf und jeder Menge Genugtuung behauptete er: „Es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht.“ Mit Blick auf seine nächste Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski meinte er: „Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten.“

Humphries bekommt es am Donnerstagabend mit dem niederländischen Europameister Gian van Veen zu tun. „Das wird ein großartiges Darts-Spiel. Ich mag ihn sehr, er ist ein guter Spieler und ich habe großen Respekt vor ihm“, sagte Humphries über die vielversprechende Ansetzung. Am Nachmittag eröffnen der Waliser Jonny Clayton und Ryan Searle aus England das Darts-Jahr 2026. Im Anschluss tritt der schottische Routinier Gary Anderson gegen den Engländer Justin Hood an die Scheibe. Anderson greift nach 2015 und 2016 nach seinem dritten WM-Titel.

(APA) / Foto: IMAGO