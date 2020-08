Konkursverfahren über SV Mattersburg eröffnet

via

Am Mittwoch ist nun auch das Konkursverfahren über die SVM Profisport GmbH in Mattersburg am Landesgericht Eisenstadt eröffnet worden. Der Konkursantrag wurde von der Alleingesellschafterin, nämlich der Sportvereinigung Mattersburg gestellt, über deren Vermögen seit 14. August ebenfalls ein Konkursverfahren anhängig ist. Dies gab der Kreditschutzverband KSV 1870 bekannt.

Die erste Gläubigerversammlung, sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 9. November statt. Bis zum 26. Oktober wurde die gerichtliche Anmeldefrist festgesetzt. Gläubigerforderungen können ab sofort über den KSV1870 angemeldet werden.

