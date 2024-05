Konrad Laimer: Bayerns neuer Mittelfeld-Motor

Kimmich geht noch einen Schritt weiter: „Herausragend“ sei die Leistung Laimers gewesen, er habe ein „überragendes Spiel“ gemacht: „Nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball hat er sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen, ist auch mal gut angedribbelt und hat gute Pässe zwischen die Linien gespielt. Seine Zweikampfführung war herausragend. Er hat schon einige gute Spiele für uns gemacht, aber das war das mit Abstand Beste.“

97 Prozent Passgenauigkeit! Laimer glänzt als Bayern-Sechser

Laimer mit Vorlage auf Sane

Tatsächlich hatte Laimer einen starken Tag erwischt und das nicht nur, weil er den Ausgleich von Leroy Sane durch einen dynamischen Antritt im Mittelfeld stark vorbereitete. Er warf sich darüber hinaus in jeden Zweikampf, nervte die Real-Stars ununterbrochen und setzte auch körperlich das ein oder andere Zeichen, obwohl er vor dem Spiel noch fraglich war, nachdem er am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausgewechselt werden musste.

Doch Laimer wurde rechtzeitig fit und betrieb Eigenwerbung. Er war der Chef im Mittelfeld – erst an der Seite von Goretzka und nachdem dieser zur Halbzeit ausgewechselt wurde, ergänzte er sich hervorragend mit Raphael Guerreiro.

Nach dem Spiel gab sich der Hochgelobte aber bescheiden: „Einstecken und Austeilen“ sei nun mal seine Spielweise, gab er bei Sky Sport Austria zu Protokoll und ergänzte danach in der Mixed Zone: „Es war sicherlich ein gutes Spiel von mir, aber es ist auch wurscht, denn es bringt nichts. Ich bin eh immer ein Spielertyp, der alles raushaut. Es ist ein Champions-League-Halbfinale, da geht es um alles. Für solche Spiele spielen wir alle Fußball. Es hat einfach Spaß gemacht und wird nächste Woche wieder Spaß machen.“

Laimer nach dem Spiel gegen Real im Sky-Interview

Auch im Rückspiel gesetzt

Dann will Laimer mit den Münchnern ins CL-Endspiel und klar ist: In der aktuellen Form wird Trainer Thomas Tuchel auch in Madrid auf seine Dienste von Beginn an setzen. Laimer hat nämlich spätestens gegen die Königlichen nachgewiesen, dass er das nötige Rüstzeug für den FC Bayern hat.

(sport.sky.de)/Bild: Imago