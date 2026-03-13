Hartberg-Obmann Erich Korherr hat beim Bundesliga-Spiel gegen den LASK ein Update zu zahlreichen Personalien gegeben. Bei Trainer Manfred Schmid scheint die Zukunft jedoch ungewiss.

Der TSV Hartberg hat mit dem Erreichen der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga auch eine gewisse Planungssicherheit gewonnen. Vertragsgespräche mit zahlreichen Akteuren sollen in Kürze starten. Insgesamt 17 Spieler sind ab Sommer ohne Vertrag, darunter fünf Leihspieler. Auch Trainer Manfred Schmid ist noch ohne gültiges Arbeitspapier in der kommenden Spielzeit.

Zu drei Personalien hat sich Korherr im Sky-Interview während dem Duell gegen den LASK klar geäußert. Elias Havel wird fix vom LASK fix verpflichtet. Die Kaufoption im niedrigen sechsstelligen Bereich soll „in Kürze“ gezogen werden, wie der Hartberg-Obmann bestätigt. Die offizielle Bestätigung könnte in den kommenden Wochen folgen. Ebenso naht die Vertragsverlängerung von Kapitän Jürgen Heil. „Die werden wir in der Länderspielpause angehen. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen“, so Korherr am Sky-Mikro.

Auch die Verlängerung von Benjamin Markus steht bevor. Die Oststeirer haben bei dem Spieler eine Option, die demnächst gezogen wird, wie der Obmann bestätigt: „Er wird weiter Bestandteil von Hartberg sein.“

Schmid-Verbleib in Hartberg unsicher?

Nicht klar äußern wollte sich Korherr jedoch bei der Verlängerung von Trainer Manfred Schmid. „Wir werden über alle nachdenken und mit allen verhandeln. Natürlich müssen wir schauen, ob alles in unser Budget passt. Es gibt gewaltige Einsparungen. Da müssen wir gut verhandeln.“

In 14 Tagen sollen die Verhandlungen mit Schmid starten. Ob es eine Einigung geben wird, lässt Korherr vorerst offen: „Das kann ich nicht sagen, das hängt auch von der Gegenseite ab.“

Gregoritsch über Schmid-Zukunft: „Wird Angebote geben“

Bilder: GEPA