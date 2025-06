Kracher zum Auftakt! Premier League verkündet Spielplan 2025/26

Die erste Runde in der Premier League bringt am 17. August den Schlager Manchester United gegen Arsenal. Das gab die Liga am Mittwoch bekannt.

Der Auftakt zur neuen Saison erfolgt am 15. August mit dem Heimspiel von Titelverteidiger Liverpool gegen Bournemouth. Tags darauf tritt Ex-Meister Manchester City in Wolverhampton an. Die letzte Runde ist für 24. Mai 2026 angesetzt.

