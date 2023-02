Kränklicher Eder bangt um weitere WM-Starts

Die weiteren Starts von Biathlon-Routinier Simon Eder bei der aktuell laufenden WM in Oberhof wackeln.

Der 39-Jährige, der am Dienstag im Einzelbewerb gesundheitsbedingt passen musste, konnte am Mittwoch noch keine Entwarnung geben. „Es ist leider recht unverändert, ich bin ein bisschen schnupfig und habe ein bisschen Halsweh“, erklärte der Salzburger. „Wir schauen von Tag zu Tag. Natürlich ist das alles andere als ideal.“

Die WM war mit Platz vier in der Mixed-Staffel (u.a. mit Eder) für Österreichs Männer durchaus erfreulich gestartet, in den folgenden drei Rennen schaute aber nicht mehr als ein 13. Platz von David Komatz im Sprint heraus. Möglichkeiten für Verbesserung gibt es noch in der Single-Mixed-Staffel (Donnerstag), der Staffel (Samstag) und im Massenstart (Sonntag).

(APA)/Bild: GEPA