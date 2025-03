Domen Prevc sorgte zum Abschluss der Skisprung-Saison noch einmal für einen Knalleffekt. Der Slowene segelte auf seiner Heimschanze in Planica überraschend auf 254,5 m hinunter und ist bricht damit die Weltrekorddistanz im Skifliegen. Der bisherige Rekordhalter Stefan Kraft reagiert auf den Wahnsinns-Sprung.



„Ich zittere am ganzen Körper. Einfach unglaublich. Es hat sich alles perfekt angefühlt. Ich hatte im Flug alles im Griff. Ich habe alles so machen können, wie ich es wollte“, so der 25-Jährige nach seiner neuen Bestmarke. „Es ist der größte Traum, den ich hatte. Das ist eines der größten Ziele, die ich in meinem Leben hatte.“

Den bisherigen Rekord hatte Stefan Kraft seit 2017 mit 253,5 m gehalten. Der Salzburger wurde im letzten Saisonspringen Zwölfter und reagierte auf den neuen Weltrekord seines Kontrahenten. Der 31-Jährige trauert seiner eigenen Bestmarke nicht nach: „Ich bin da überhaupt nicht wehleidig. Ich werde mir den Sprung genau so hunderte Male auf YouTube anschauen. So wie jeder der Skispringen liebt. Einfach richtig cool.“

Kraft über Prevc-Weltrekordsprung: „Werbung für unseren Sport“

„Da brauchen wir nicht schauen, ob er irgendwo im Schnee war oder nicht. Das war einfach ein perfekter Flug. Da hat alles zusammengepasst“, so Kraft über den Weltkrekordsprung des Slowenen. „Und dass das wirklich geht, Hut ab. Das ist glaube ich eine gute Werbung für unseren Sport.“

(Red./APA) / Bild: GEPA