Kramer nach Blamage fassungslos: „Auf keinen Fall so weitermachen“

Schalke-Trainer Frank Kramer fühlt sich nach dem desolaten Auftritt seines Teams im DFB-Pokal bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht im Stich gelassen.

„Das ist dann immer die Frage. Ich bin Teil der Mannschaft. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Spieler aus welchem Grund auch immer überrollt worden sind. Das Allerwichtigste ist der FC Schalke 04“, sagte Kramer im Anschluss an das 1:5 am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde in Sinsheim. „Es war unbestritten die schlechteste Saisonleistung, schlechter geht’s ja auch nicht.“

Kramer vor dem Aus?

Konsequenzen scheinen unvermeidbar: „So weitermachen geht auf gar keinen Fall. Wir müssen ganz anders auftreten. So wie heute geht es sicher nicht“, betonte Kramer nach dem Spiel am Sky Mikro. Die Leistung habe ihn „sprachlos“ gemacht und sei „völlig ungenügend“ gewesen. Angst um seinen Job habe er jedoch nicht. „Mein Fokus liegt immer auf dem Inhaltlichen und alles andere ist ja nicht mein Thema.“

VIDEO-Highlights: Schalke geht bei Hoffenheim unter

Unklare Situation vor Hertha-Spiel

Unmittelbar nach der fünften Pflichtspielniederlage in Serie war unklar, ob der Trainer am Sonntag im Spiel bei Hertha BSC noch auf der Bank der Königsblauen sitzen wird. Auf die Frage, ob er an eine Chance glaube, gegen die Berliner dabei zu sein, antwortete Kramer: „Da gab’s zu Überraschung aller noch keinen Austausch.“

