Krankl glaubt an erfolgreiche WM: „Können sehr weit kommen“

Nach der geschafften Qualifikation für die WM 2026 ist die Euphorie in Österreich groß. Nun hat auch Sky-Experte Hans Krankl auf das geschichtsträchtige Ereignis reagiert.

„Gratulation an die Mannschaft! Das ist für den österreichischen Fußball unheimlich wichtig. Diese Gruppe hat geschafft werden müssen und das hat dieses Team getan“, meint der Goleador, der das ÖFB-Team zwischen 2002 und 2005 als Trainer betreute.

Über Parallelen zur letzten WM-Qualifikation 1998 meint Krankl: „Man kann nie eine WM mit der anderen vergleichen, ebenso wenig wie eine Qualifikation. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen und ihre Helden. Jetzt muss man die Auslosung abwarten, mit etwas Glück können wir in diesem Turnier sehr weit kommen.“

Krankl lobt U17: „Einfach sensationell“

Krankl, der selbst 69 A-Länderspiele (34 Tore) für Österreich bestritt, hebt auch die Leistungen des U17-Nationalteams hervor: „4:0 gegen England, einfach sensationell! Jetzt müssen sie bis ins Finale kommen. Die Burschen haben unglaublich viel Talent gezeigt, um die Zukunft des österreichischen Fußballs müssen wir uns keine Sorgen machen.“

Bild: GEPA