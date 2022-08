Krankl: „Ich bin kein Präsident“

via

Der SK Rapid ist nach dem Europacup-Out gegen Vaduz in heftige Turbulenzen geraten. Wie Präsident Martin Bruckner wird auch Christoph Peschek seine Funktion bei Fußball-Bundesligist Rapid Wien zurücklegen. Sky-Experte Hans Krankl äußerte sich vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Rapid und Sturm (jetzt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) über die aktuelle Situation in Wien-Hütteldorf.

„Die Situation ist nicht schön. Die momentane sportliche Situation ist sehr schlecht“, sagte Krankl und verurteilt zugleich auch das Verhalten der Fans nach der Blamage: „Das geht gar nicht. Da hat man in letzter Zeit bei Rapid zu sehr zugeschaut und jetzt hat das Überhand genommen. Diese Situation ist ja nicht erst seit gestern.“

Wenn es bei Rapid schlecht läuft taucht immer wieder der Name Hans Krankl auf. Der Sky Experte lehnt die Nachfolge als Präsident von Martin Bruckner ab. „Das ist immer so. Wenn es Rapid ganz schlecht geht, sollte ich irgendwie der Retter sein. Ich bin sicherlich kein Präsident. Ein Präsident sollte eine Führungspersönlichkeit auch im wirtschaftlichen Bereich sein, der dann alles vergibt in einem Verein. Ich bin ein Fußball-Liebhaber und ein Fußball-Experte. Ich bin kein Präsident und kein Mann der Wirtschaft“, erklärte Krankl.