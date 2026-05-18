Kraus & Neumayer erreichen zweite Qualirunde der French Open

Sinja Kraus und Lukas Neumayer haben bei den French Open am Montag die erste von drei Hürden auf dem Weg in den Hauptbewerb des Tennis-Major-Turniers genommen.

Die 24-jährige Wienerin Kraus setzte sich in Paris gegen Celine Naef aus der Schweiz mit 7:5,3:6,6:2 durch. Der 23-jährige Salzburger Neumayer fertigte den Australier Alex Bolt deutlich mit 6:0,6:1 ab.

Am Dienstag steigen Jurij Rodionov gegen den Serben Dusan Lajovic und Joel Schwärzler gegen den Franzosen Clement Chidekh in die Quali ein. Fix im Hauptbewerb stehen Sebastian Ofner bzw. Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher.

(APA)

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